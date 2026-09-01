Μια «πολύ μέτρια» θερινή σεζόν διανύει η εμπορική αγορά της Νεάπολης, με τη μειωμένη παρουσία επισκεπτών και την υποτονική κίνηση του Δεκαπενταύγουστου να διαμορφώνουν σε σημαντικό βαθμό τη φετινή εικόνα. Μέχρι και το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου, η αγορά κινείται χαμηλότερα από τις προσδοκίες των επαγγελματιών της περιοχής, μια εικόνα που ευθυγραμμίζεται και με τη γενικότερη πτώση που αναφέρουν επαγγελματίες του κλάδου του εμπορικού κόσμου από πολλές περιοχές του νησιού.

Μιλώντας στην ΑΝΑΤΟΛΗ, η αρμόδια για το εμπορικό κομμάτι του Εμπορικού Συλλόγου Νεάπολης κ. Γιάννα Μεταξά, περιγράφει μια αγορά που δεν κατάφερε να αποκτήσει σταθερή δυναμική μέσα στο καλοκαίρι. Ακόμη και η πρόσκαιρη άνοδος που καταγράφηκε κατά το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου δεν είχε ανάλογη συνέχεια, καθώς στη συνέχεια η κίνηση υποχώρησε εκ νέου.

«Δεν ήρθε ο κόσμος»

«Δεν ήρθε ο κόσμος», αναφέρει χαρακτηριστικά η κ. Μεταξά, εντοπίζοντας στη μειωμένη επισκεψιμότητα, το σημαντικότερο πρόβλημα της φετινής περιόδου. Όπως εξηγεί, ήταν αισθητά λιγότεροι ακόμη και εκείνοι που παραδοσιακά επιστρέφουν κάθε καλοκαίρι στη Νεάπολη, καθώς διαθέτουν πατρικά σπίτια στην περιοχή ή φιλοξενούνται από συγγενείς, φίλους και γνωστούς.

Η μικρότερη παρουσία τους είχε άμεσο αντίκτυπο στον τζίρο και στην κίνηση των εμπορικών καταστημάτων.

«Είμαστε αρκετά πιο κάτω από πέρυσι», σημειώνει η κ. Μεταξά, αποτυπώνοντας τη διαφορά που καταγράφει φέτος η τοπική αγορά.

Απογοήτευση

και το Δεκαπενταύγουστο

Ο Δεκαπενταύγουστος, περίοδος που παραδοσιακά αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σημεία του καλοκαιριού για την τοπική αγορά, δεν κινήθηκε φέτος στα επίπεδα άλλων ετών. «Ο Δεκαπενταύγουστος δεν πήγε σαν άλλες φορές», αναφέρει η κ. Μεταξά.

Για τα εμπορικά καταστήματα, η σημασία του πανηγυριού αφορά κυρίως τις ημέρες που προηγούνται, όταν πραγματοποιούνται αγορές τόσο για την έξοδο όσο και για δώρα. Η άφιξη παιδιών, εγγονιών, συγγενών και φίλων δημιουργεί παραδοσιακά πρόσθετη κίνηση στην αγορά.

«Εμείς από τα δώρα δουλεύουμε αυτές τις μέρες», σημειώνει χαρακτηριστικά. Φέτος, όμως, με λιγότερους επισκέπτες στην περιοχή, αυτή η αγοραστική δραστηριότητα ήταν πιο περιορισμένη, με την ίδια να χαρακτηρίζει τελικά «μέτρια» την εικόνα του Δεκαπενταύγουστου.

Οι πολλές εκδηλώσεις

Θετική ήταν η προσέλευση σε αρκετές από τις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή, χωρίς όμως αυτή η εικόνα να μεταφέρεται στον ίδιο βαθμό στα εμπορικά καταστήματα. Όπως επισημαίνει, άλλωστε, η κ. Μεταξά, τέτοιες διοργανώσεις ενισχύουν κυρίως την επισκεψιμότητα και την εστίαση και λιγότερο την εμπορική κίνηση.

Παράλληλα, το πλήθος των εκδηλώσεων σε διαφορετικά χωριά και σημεία της περιοχής έδωσε στο κοινό πολλές επιλογές σχεδόν καθημερινά, με αποτέλεσμα η προσέλευση να μοιράζεται μεταξύ των διαφορετικών διοργανώσεων.

Πολύ μέτρια σεζόν

Στην τελική αποτίμησή της, η Γιάννα Μεταξά επιλέγει να χαρακτηρίσει τη φετινή θερινή σεζόν «πολύ μέτρια». Ένας χαρακτηρισμός που συνοψίζει και την εικόνα που μεταφέρει ο εμπορικός κόσμος της Νεάπολης, καθώς ο Αύγουστος πλησιάζει προς το τέλος του.

ΝΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ