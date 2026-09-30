Στη Βουλή φέρνουν το ζήτημα της ασφαλούς σχολικής στέγης η Βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Κατερίνα Σπυριδάκη και ο Βουλευτής Κιλκίς και Τομεάρχης Παιδείας Στέφανος Παραστατίδης, με Ερώτηση προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Αφορμή για τη νέα κοινοβουλευτική παρέμβαση αποτέλεσε η πρόσφατη πυρκαγιά σε προκατασκευασμένο χώρο εντός του σχολείου, η οποία προκάλεσε ζημιές και οδήγησε στην προσωρινή αναστολή της λειτουργίας της σχολικής μονάδας για τη διενέργεια των αναγκαίων ελέγχων ασφαλείας.

Όπως τονίζεται στην Ερώτηση:

«Ανεξάρτητα, ωστόσο, από το αποτέλεσμα της σχετικής έρευνας των αιτιών της πυρκαγιάς, το περιστατικό επαναφέρει ένα πολύ ευρύτερο ζήτημα: την ανάγκη ασφαλών, σύγχρονων και κατάλληλων σχολικών υποδομών και ειδικότερα την εκκρεμότητα της κατασκευής νέου κτιριακού συγκροτήματος για το 5ο Δημοτικό Σχολείο.»



17 χρόνια μετά, η οριστική στέγαση εξακολουθεί να εκκρεμεί

Το 5ο Δημοτικό Σχολείο ιδρύθηκε το 2009. Δεκαεπτά χρόνια αργότερα, το ζήτημα της οριστικής κτιριακής του στέγασης παραμένει ανοιχτό.

Ιδιαίτερη διάσταση αποκτά το περιστατικό καθώς ο προκατασκευασμένος χώρος όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά δεν χρησιμοποιούνταν μόνο για αποθήκευση. Σύμφωνα με την ενημέρωση της σχολικής κοινότητας που μεταφέρεται στην Ερώτηση, είχε ξεκινήσει προσπάθεια αξιοποίησης σημαντικού μέρους του για τις ανάγκες του Τμήματος Ένταξης, μετά τη δημιουργία σχετικής οργανικής θέσης.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«Πρόκειται, δηλαδή, για έναν χώρο που προοριζόταν να υπηρετήσει την ενταξιακή εκπαίδευση και την υποστήριξη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Το γεγονός αυτό καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την άμεση εξασφάλιση κατάλληλου και πλήρως λειτουργικού χώρου.»

Οι δύο Βουλευτές ζητούν συνεπώς να διασφαλιστεί άμεσα ότι οι συνέπειες της πυρκαγιάς δεν θα οδηγήσουν σε καμία υποβάθμιση ή διακοπή της υποστήριξης των μαθητών που έχουν ανάγκη το Τμήμα Ένταξης.



Το αίτημα βρίσκεται στην Κυβέρνηση από το 2024 – Τι έγινε έκτοτε;

Η Ερώτηση αναδεικνύει παράλληλα ότι το πρόβλημα της σχολικής στέγης στον Άγιο Νικόλαο δεν προέκυψε μετά την πυρκαγιά και δεν τίθεται σήμερα για πρώτη φορά.

Ήδη από τις 30 Μαΐου 2024, μόλις έναν μήνα πριν από τις Ευρωεκλογές, το ζήτημα είχε τεθεί επισήμως ενώπιον της Κυβέρνησης, σε συνάντηση του Δημάρχου Αγίου Νικολάου με τον Υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο. Τότε είχε καταγραφεί η ανάγκη για τουλάχιστον τέσσερις νέες σχολικές υποδομές στον Δήμο, μεταξύ των οποίων ρητά και το νέο κτιριακό συγκρότημα του 5ου Δημοτικού Σχολείου.

Στην ίδια επίσημη ενημέρωση καταγραφόταν και η ανάγκη έκτακτης κρατικής χρηματοδότησης για τη συντήρηση των υφιστάμενων σχολικών υποδομών, με τις σχετικές ανάγκες για το 2024 να υπολογίζονται τότε σε περίπου 500.000 ευρώ. Από κυβερνητικής πλευράς, σύμφωνα με όσα παρατίθενται στην Ερώτηση, είχε δηλωθεί ότι με την κατάθεση ώριμης μελέτης ήταν εφικτή η χρηματοδότηση μίας σχολικής δομής εντός του 2024 και ότι για τις υπόλοιπες θα υπήρχε μέριμνα το επόμενο έτος.

Γι’ αυτό και σήμερα, περισσότερο από δύο χρόνια μετά, οι Βουλευτές ζητούν συγκεκριμένο απολογισμό:

«Δύο και πλέον χρόνια μετά, και μετά από ένα περιστατικό πυρκαγιάς σε χώρο του 5ου Δημοτικού, είναι εύλογο να ζητείται σαφής απολογισμός των ενεργειών που ακολούθησαν τις παραπάνω δεσμεύσεις: ποια κρατική χρηματοδότηση διατέθηκε τελικά για τις σχολικές υποδομές του Δήμου, ποια αιτήματα ικανοποιήθηκαν, ποια παραμένουν σε εκκρεμότητα και ποιος είναι σήμερα ο συγκεκριμένος κυβερνητικός σχεδιασμός για το νέο κτιριακό συγκρότημα του 5ου Δημοτικού.»



Η νέα σχολική στέγη δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για όσα πρέπει να γίνουν σήμερα

Στην κοινοβουλευτική παρέμβαση καταγράφονται παράλληλα ζητήματα που έχει θέσει η σχολική κοινότητα για την καθημερινή ασφάλεια και λειτουργικότητα των σημερινών εγκαταστάσεων, μεταξύ άλλων για το στέγαστρο και τα υποστυλώματά του, την περίφραξη και την αποτροπή ανεξέλεγκτης πρόσβασης στον σχολικό χώρο, καθώς και άλλες εκκρεμότητες συντήρησης.

Οι Κατερίνα Σπυριδάκη και Στέφανος Παραστατίδης ξεκαθαρίζουν, ωστόσο, ότι η διεκδίκηση ενός νέου σχολείου δεν μπορεί να σημαίνει εγκατάλειψη του σημερινού μέχρι να ολοκληρωθεί η νέα υποδομή:

«Η αναγκαία κατασκευή ενός νέου σχολικού συγκροτήματος δεν μπορεί, όμως, να σημαίνει ότι μέχρι την ολοκλήρωσή του οι ανάγκες της υφιστάμενης σχολικής μονάδας θα παραμένουν σε δεύτερη μοίρα. Η Πολιτεία οφείλει να εξασφαλίζει προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση τους αναγκαίους πόρους ώστε, μέχρι να δοθεί η οριστική λύση της νέας σχολικής στέγης, μαθητές και εκπαιδευτικοί να βρίσκονται σε ένα απολύτως ασφαλές, λειτουργικό και αξιοπρεπές σχολικό περιβάλλον.»



«Η πυρκαγιά δεν μπορεί να κλείσει ως ένα ακόμη περιστατικό»

Ιδιαίτερη έμφαση δίνουν οι δύο Βουλευτές στην ανάγκη να μην εξαντληθεί η αντιμετώπιση του περιστατικού στην επισκευή των ζημιών και την επαναλειτουργία του σχολείου.

Όπως σημειώνεται αυτούσια στην Ερώτηση:

«Το πρόσφατο περιστατικό της πυρκαγιάς δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί απλώς ως ένα συμβάν που ολοκληρώνεται με την αποκατάσταση των ζημιών και την επαναλειτουργία του σχολείου.»

Αντίθετα:

«Οφείλει να αποτελέσει αφορμή για έναν συνολικό έλεγχο των συνθηκών ασφάλειας των εγκαταστάσεων, της πυροπροστασίας και των ηλεκτρολογικών υποδομών της σχολικής μονάδας, αλλά πρωτίστως για την επίσπευση μιας οριστικής λύσης σε ένα κτιριακό ζήτημα που η ίδια η τοπική αυτοδιοίκηση έχει θέσει επισήμως ενώπιον της Κυβέρνησης ήδη από το 2024.»

«Η ασφαλής σχολική στέγη δεν αποτελεί πολυτέλεια»

Η Ερώτηση αποκτά, τέλος, ευρύτερη διάσταση, καθώς οι δύο Βουλευτές συνδέουν το συγκεκριμένο περιστατικό με το ζήτημα της σταθερής και επαρκούς χρηματοδότησης των Δήμων για τη συντήρηση, τον έλεγχο, την πυροπροστασία και την αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων.

Και καταλήγουν:

«Η ασφαλής σχολική στέγη δεν αποτελεί πολυτέλεια ούτε ένα έργο που μπορεί να μετατίθεται επ’ αόριστον. Αποτελεί βασική προϋπόθεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στοιχειώδη υποχρέωση της Πολιτείας απέναντι στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς και στις οικογένειές τους.»

Με την Ερώτησή τους, Κατερίνα Σπυριδάκη και Στέφανος Παραστατίδης ζητούν από τα αρμόδια Υπουργεία συγκεκριμένες απαντήσεις για το πού βρίσκεται σήμερα ο σχεδιασμός του νέου 5ου Δημοτικού, ποια συνέχεια δόθηκε στις δεσμεύσεις και στα αιτήματα του 2024, ποια χρηματοδότηση έχει δοθεί για τη συντήρηση των σχολικών υποδομών, εάν έχει εξασφαλιστεί χρηματοδοτικό εργαλείο για το νέο σχολείο και ποιο είναι το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Παράλληλα, ζητούν ενημέρωση για τους ελέγχους πυρασφάλειας, ηλεκτρολογικής ασφάλειας και καταλληλότητας του σημερινού σχολείου, άμεσα μέτρα για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, εξασφάλιση κατάλληλου χώρου για το Τμήμα Ένταξης και ενίσχυση της χρηματοδότησης των Δήμων του Λασιθίου για τις σχολικές τους υποδομές.