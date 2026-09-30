Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει ότι, σύμφωνα με το αριθμ. 5254/29-09-2026 έγγραφό του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων – Μονάδα Εμπλεκόμενων Φορέων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ/Μ.Ε.Φ.) του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος με θέμα «Δελτίο Πρόγνωσης Καιρού» (30/9) προβλέπονται τα εξής:

«Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες (κυρίως δυτικά τμήματα) και την Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες,κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια. Τα φαινόμενα στην Εύβοια και την Κρήτη από το μεσημέρι πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στο βορειοανατολικό Αιγαίο και στη δυτική Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι θα πνέουν, στα δυτικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5, τοπικά στο Ιόνιο 6 μποφόρ. Στα ανατολικά βορείων διευθύνσεων 4 με 5, στο Αιγαίο 6 με 7, τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 21 με 25, τοπικά στα δυτικά 26 και στη νησιωτική χώρα τους 23 με 26 βαθμούς Κελσίου.»

Οι πολίτες μπορούν να έχουν μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr), καθώς και μέσω των επίσημων προειδοποιήσεων του Meteoalarm σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Παράλληλα συστήνεται στους πολίτες, η αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων και η τήρηση των παρακάτω οδηγιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ – ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

• Φροντίστε να ενημερώνεστε διαρκώς από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση για την εξέλιξη τωνκαιρικών φαινομένων. Οι επίσημες πηγές ενημέρωσης είναι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.) και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

• Σε περίπτωση ανάγκης καλέστε εναλλακτικά: Αστυνομία 100, Πυροσβεστικό Σώμα 199, ΕΚΑΒ 166, τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112.

• Τοποθετείστε σε εμφανές σημείο στο σπίτι τους παραπάνω αριθμούς τηλεφώνων πρώτης ανάγκηςεφόσον τα παιδιά σας είναι σε θέση να τους χρησιμοποιήσουν και βεβαιωθείτε ότι το γνωρίζουν.

• Βοηθήστε τα παιδιά σας να απομνημονεύσουν οικογενειακά στοιχεία όπως το επίθετό τους, τηδιεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου του σπιτιού.

• Εξηγείστε σε όλα τα μέλη της οικογένειας πώς και πότε να κλείνουν τις παροχές ηλεκτρικού, φυσικού αερίου και νερού, πώς να χρησιμοποιούν τον πυροσβεστήρα και πώς να καλούν σε βοήθεια.

• Προμηθευτείτε είδη πρώτης ανάγκης όπως κουτί πρώτων βοηθειών, πυροσβεστήρα, φακό και μπαταρίες, φορητό ραδιόφωνο κλπ.

• Μεριμνήστε ειδικά για τα παιδιά και τους ηλικιωμένους. Μόλις περάσει η κακοκαιρία.

• Παρακολουθείτε συνεχώς από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση τις επίσημες προειδοποιήσεις ή συμβουλές.

• Ελέγξτε το σπίτι και τα λοιπά περιουσιακά σας στοιχεία για να καταγράψετε πιθανές ζημιές αν πρόκειται να μετακινηθείτε.

• Ενημερωθείτε για τον καιρό και την κατάσταση του οδικού δικτύου.

• Ανάλογα με τον προορισμό σας αναλογιστείτε το είδος των καιρικών φαινομένων που ενδέχεται να συναντήσετε (χιόνι, παγετός, χαλάζι, βροχόπτωση κλπ.).

• Μεταβάλλετε το πρόγραμμα της μετακίνησής σας ώστε να αποφύγετε την αιχμή των καιρικών φαινομένων.

• Ταξιδέψτε κατά τη διάρκεια της ημέρας, προτιμώντας τις κεντρικές αρτηρίες και όχι τους δυσπρόσιτους και ερημικούς δρόμους.

• Ενημερώστε τους οικείους σας για τη διαδρομή που θα ακολουθήσετε.

• Μην αγνοείτε τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, τα δελτία καιρού της

Ε.Μ.Υ. και τις υποδείξεις των τοπικών Aρχών, όπως η Τροχαία, το Λιμενικό, η Πυροσβεστική κλπ.

• Ελέγξτε την κατάσταση του αυτοκινήτου σας πριν από κάθε μετακίνηση.

• Εξοπλίστε το αυτοκίνητο με τα απαραίτητα μέσα αντιμετώπισης έντονων καιρικών φαινομένων(αντιολισθητικές αλυσίδες, αντιψυκτικά υγρά, ομπρέλες, αδιάβροχα, γαλότσες, φακό, κουτί πρώτων βοηθειών κλπ.).

• Φορέστε κατάλληλα ρούχα αν πρόκειται να μετακινηθείτε πεζή.

• Προσέξτε όταν βαδίζετε ώστε να αποφύγετε τραυματισμούς λόγω της ολισθηρότητας τουοδοστρώματος και των πεζοδρομίων ή εξαιτίας της πτώσης αντικειμένων από υπερβολικό άνεμο ήχαλαζόπτωση.

• Προτιμήστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς για τις μετακινήσεις σας.

• Μείνετε ήρεμοι και υπομονετικοί. O πανικός επιβαρύνει την κατάσταση.

• Διευκολύνετε το έργο των Αρχών.