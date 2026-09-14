Τρίτη 15/9/2026: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων – Αποστολή sms (ΓΓ ΕΕΚ & ΔΒΜ)

Τετάρτη 16/9/2026: Έναρξη εγγραφών Β’ φάσης (Υποψήφιοι Καταρτιζόμενοι)

Παρασκευή 18/9/2026: Πρόσκληση για δήλωση μαθημάτων από εκπαιδευτές (ΙΝΕΔΙΒΙΜ)