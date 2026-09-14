ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Σ.Α.Ε.Κ. – Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2026Β
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Παρασκευή 11/9/2026: Λήξη υποβολής αιτήσεων-εγγραφών Α’ φάσης (Υποψήφιοι Καταρτιζόμενοι)
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Δευτέρα 14/9/2026: Οριστικοποίηση Τμημάτων (ΓΓ ΕΕΚ & ΔΒΜ)
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Δευτέρα 14/9/2026: Ολοκλήρωση ελέγχου δικαιολογητικών εγγραφής (ΣΑΕΚ)
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Τρίτη 15/9/2026: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων – Αποστολή sms (ΓΓ ΕΕΚ & ΔΒΜ)
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Τετάρτη 16/9/2026: Έναρξη εγγραφών Β’ φάσης (Υποψήφιοι Καταρτιζόμενοι)
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Πέμπτη 17/9/2026: Ανάρτηση ωρολογίων προγραμμάτων (ΣΑΕΚ)
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Παρασκευή 18/9/2026: Πρόσκληση για δήλωση μαθημάτων από εκπαιδευτές (ΙΝΕΔΙΒΙΜ)
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Έως Τρίτη 22/9/2026: Δηλώσεις μαθημάτων (Εκπαιδευτές)
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Πέμπτη 24/9/2026: Έκδοση αξιολογικών πινάκων (ΙΝΕΔΙΒΙΜ)
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Από Πέμπτη 24/9/2026: Έναρξη αναθέσεων μαθημάτων (ΣΑΕΚ)
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Τετάρτη 30/9/2026: Λήξη εγγραφών Β’ φάσης (Υποψήφιοι Καταρτιζόμενοι)
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Πέμπτη 1/10/2026: Έναρξη μαθημάτων φθινοπωρινού εξαμήνου 2026Β (ΣΑΕΚ)