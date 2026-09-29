Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ερασιτεχνικής Θεατρικής Ομάδας Αγίου Νικολάου (Ε.Θ.Ο.Α.Ν.) σύμφωνα με το καταστατικό της, προσκαλεί τα εγγεγραμμένα- τακτικά μέλη της να παρευρεθούν στη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στον χώρο της Ε.Θ.Ο.Α.Ν. περιοχή Γλύμματα, ημέρα Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 18:00.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

α) έκθεση επί των πεπραγμένων του Δ.Σ.

β) έκθεση της Ε.Ε.

γ) ανακοίνωση ισολογισμών των ετών που διήρκησε η θητεία του απερχόμενου Δ.Σ.

δ) έγκριση όλων των προηγούμενων και απαλλαγή των απερχόμενων Δ.Σ. & Ε.Ε. από κάθε διαχειριστική ευθύνη

ε) εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και νέας Ε.Ε.

Υπενθύμιση: δικαίωμα ψήφου έχουν τα εγγεγραμμένα μέλη με τακτοποιημένη οικονομικά την ετήσια συνδρομή.

Ο πρόεδρος Μπεκατώρος Θεόδωρος Ιδομενέας

Η γραμματέας Μανιαδάκη Άννα