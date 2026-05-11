Παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη υπογράφηκε σήμερα Δευτέρα στην Περιφέρεια, η σύμβαση έργου για τις «Λειτουργικές Δράσεις της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Ο.Χ.Ε. Εμβληματικών Διαδρομών Περιβάλλον/Πολιτισμός της Περιφέρειας Κρήτης: Η Κρήτη της φύσης, του ανθρώπου και του πολιτισμού, ως ενιαίος βιώσιμος προορισμός με τη σφραγίδα της UNESCO».

Η σύμβαση υπογράφηκε από τον Πρόεδρο του μη κερδοσκοπικού σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» Σταύρο Μπένο και τον Πρόεδρο της εταιρείας ΕΤΑΜ Α.Ε. Νίκο Δρακωνάκη.

Οι παραχθείσες μελέτες θα συνιστούν ένα ενιαίο μάστερπλαν και θα λειτουργούν οριζόντια και ενισχυτικά προς τη στρατηγική της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Ο.Χ.Ε. Εμβληματικών Διαδρομών Περιβάλλον-Πολιτισμός της Περιφέρειας Κρήτης, προκειμένου όλοι οι πόροι του περιβάλλοντος και του πολιτισμού να αποτελέσουν έναν ενιαίο, βιώσιμο και εμβληματικό προορισμό.

Μάλιστα, όπως τονίστηκε και από τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη, η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση των Μινωικών Ανακτορικών Κέντρων που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ», εστιάζει στη δημιουργία ενός δικτύου πολιτιστικών και περιβαλλοντικών διαδρομών, με θεματικό κορμό τις περιοχές UNESCO και τα Μινωικά Ανακτορικά Κέντρα, και στόχο τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη μέσω του πολιτισμού, του τουρισμού και της επιχειρηματικότητας. Το όραμα της Ο.Χ.Ε. αποδίδεται με τη φράση «Η Κρήτη της φύσης, του ανθρώπου και του πολιτισμού, με τη σφραγίδα της UNESCO».

Ο πρόεδρος του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» Σταύρος Μπένος ευχαριστώντας τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη για την ουσιαστική, διαχρονική στήριξη, ανέφερε, ότι, πρόκειται για μια σημαντική ημέρα σήμερα, γιατί έρχονται στην αειφορία και στη βιώσιμη ανάπτυξη οι πραγματικοί «πρωταγωνιστές» της Κρήτης, που είναι τα 10 μνημεία της ΟΥΝΕΣΚΟ, 6 Μινωικά Ανάκτορα και 4 περιβαλλοντικά θαύματα, φιλοδοξώντας τα μνημεία αυτά να ορίσουν και να καθορίσουν τα όνειρα του μέλλοντος μας για την Μεγαλόνησο.

Στην σημερινή υπογραφή της σύμβασης παρόντες ήταν επίσης: η Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Κρήτη» Μαρία Κασωτάκη, η διευθύντρια της εταιρείας συμβούλων ΕΤΑΜ Α.Ε. Χρύσα Παγκάλου, το μέλος του δ.σ. «ΔΙΑΖΩΜΑ» Γεωργία Μανωλοπούλου, τα μέλη Ευαγγελία Σχοιναράκη, Ελένη Μπρεδάκη, Γιώργος Αβδάλας, Ελένη Βουγιούκαλου, Χρήστος Χιώτης.