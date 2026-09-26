Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έδωσε το «πράσινο φως» για νέα έρευνα πάνω στον λαγοκέφαλο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, η οποία θα διαρκέσει έως το τέλος του 2027 (SeaSafeGreece).

Πρώτη περιοχή εφαρμογής θα είναι η Ρόδος και στη συνέχεια η Κάρπαθος και το Καστελλόριζο. Θα τοποθετηθεί ειδικό υποθαλάσσιο κλουβί, με στόχο να προσελκύονται και να παγιδεύονται ελεγχόμενα λαγοκέφαλοι. Με υποβρύχιες κάμερες και τηλεκατευθυνόμενο υποβρύχιο όχημα (ROV) θα παρακολουθούνται ο αριθμός και η συμπεριφορά των ψαριών. Στόχος είναι να διαπιστωθεί αν αυτή η μέθοδος μπορεί να αποτελέσει πρακτικό εργαλείο περιορισμού και διαχείρισης του πληθυσμού του εισβολικού είδους. Θα δοκιμάζεται δηλαδή στην πράξη μια «παγίδα για λαγοκέφαλους», ώστε να φανεί αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά για τον έλεγχο του είδους στις ελληνικές θάλασσες.

ΛΕΩΝ.Κ.