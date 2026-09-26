Στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου έδεσαν πρόσφατα δύο κρουαζιερόπλοια, το Celestyal Journey και το Crown Iris. Παρά το δυνατό μελτέμι που έπνεε (57.0 χιλ./ώρα) δεν είχαν κανένα πρόβλημα να προσεγγίσουν με ασφάλεια. Παρατηρήσαμε ότι λόγω του δυνατού ανέμου, για λόγους ασφαλείας, χρησιμοποιήθηκαν πολλά σχοινιά, πολλαπλή πρόσδεση από πρύμη και πλώρη. Το ίδιο όμως συμβαίνει ακόμα και όταν επικρατεί άπνοια. Γιατί συμβαίνει αυτό;

Αυτό συμβαίνει επειδή η πρόσδεση με πολλά σχοινιά στην πλώρη και την πρύμη δεν εξαρτάται μόνο από τις τρέχουσες καιρικές συνθήκες. Τα λιμενικά πρωτόκολλα απαιτούν το πλοίο να είναι ασφαλισμένο για το χειρότερο σενάριο που μπορεί να εμφανιστεί κατά τη διάρκεια παραμονής του, όχι μόνο για τις συνθήκες τη στιγμή της πρόσδεσης. Υπάρχει καθορισμένος ελάχιστος αριθμός/διάταξη σχοινιών ανεξαρτήτως καιρού, ως μέρος του πρωτοκόλλου πρόσδεσης.

Επίσης ένα κρουαζιερόπλοιο έχει τεράστιο ύψος, οπότε ακόμα και ασθενής άνεμος ασκεί σημαντική δύναμη στο σκάφος. Η άπνοια μπορεί να αλλάξει μέσα σε λίγα λεπτά. Επομένως η πολλαπλή πρόσδεση είναι μια «προληπτική» πρακτική που εξασφαλίζει το πλοίο για ό,τι μπορεί να συμβεί, όχι μόνο για την τρέχουσα κατάσταση του καιρού.

ΛΕΩΝ.Κ.