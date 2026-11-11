Με μεγάλη χαρά υποδεχτήκαμε στη βιβλιοθήκη μας τους μαθητές και τις μαθήτριες Α τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Νικολάου!

Η επίσκεψή μας ξεκίνησε με παιχνίδι γνωριμίας, μέσα από το οποίο γίναμε μια όμορφη παρέα.

Στη συνέχεια, τα παιδιά ανακάλυψαν το όνομα της βιβλιοθήκης, γνώρισαν τα μέρη ενός βιβλίου και έμαθαν για τους ανθρώπους που συνεργάζονται και συμβάλλουν στη δημιουργία του.

Περιηγηθήκαν στο χώρο της βιβλιοθήκης, γνώρισαν τον κόσμο των βιβλίων και απόλαυσαν την ανάγνωση του βιβλίου με τίτλο: «Αν ήμουν Βιβλίο» .

Κάθε βιβλίο κρύβει μέσα του μια ξεχωριστή ιστορία, η δράση μας ολοκληρώθηκε με τον πιο δημιουργικό τρόπο!

Τα παιδιά έγιναν συγγραφείς και εικονογράφοι, αφήνοντας τη φαντασία τους ελεύθερη και δημιουργώντας τα δικά τους μοναδικά βιβλία!

Μια συνάντηση γεμάτη παιχνίδι, γνώση, φαντασία και δημιουργία!

Γιατί κάθε παιδί κρύβει μέσα του έναν μικρό συγγραφέα και κάθε βιβλίο μια μεγάλη περιπέτεια!