Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, οι μαθητές και οι μαθήτριες των τμημάτων Α1 και Α3 του σχολείου μας παρακολούθησαν την εμβληματική όπερα «Ναμπούκο» του Τζουζέπε Βέρντι, στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου (ΠΣΚΗ).

Ο «Ναμπούκο», ένα από τα σημαντικότερα έργα του ιταλικού λυρικού θεάτρου, είναι μια μεγαλειώδης όπερα σε τέσσερις πράξεις, εμπνευσμένη από τη βιβλική ιστορία της αιχμαλωσίας των Εβραίων στη Βαβυλώνα. Μέσα από τη συγκλονιστική μουσική του Βέρντι, αναδεικνύονται διαχρονικά θέματα, όπως η ελευθερία, η πίστη, η αξιοπρέπεια, η εξουσία και η ανθρώπινη ανάγκη για ελπίδα. Ξεχωριστή θέση στο έργο κατέχει η περίφημη χορωδία «Va, pensiero», ένας ύμνος στην ελευθερία και τη νοσταλγία για την πατρίδα.

Στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική δράση, οι μαθητές/τριες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το σημαντικό αυτό έργο, μέσα από την παρουσίασή του από τον αρχιμουσικό και Καλλιτεχνικό Διευθυντή του ΠΣΚΗ, κ. Μύρωνα Μιχαηλίδη, καθώς και μέσα από την παρακολούθηση χαρακτηριστικών αποσπασμάτων της παράστασης.

Αυτή η ουσιαστική γνωριμία με την όπερα ανέδειξε τη σημασία της επαφής των μαθητών/τριών με διαφορετικές μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης. Η όπερα, ως σύνθετη μορφή τέχνης, συνδυάζει τη μουσική, το θέατρο, τη φωνητική ερμηνεία, την κίνηση και τη σκηνογραφία, δημιουργώντας ένα μοναδικό καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. Η παρακολούθησή της καλλιεργεί την αισθητική αντίληψη των παιδιών, διευρύνει τους πολιτιστικούς τους ορίζοντες και τα φέρνει σε επαφή με σημαντικά έργα της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Μέσα από τέτοιες εμπειρίες θεωρούμε ότι γίνεται πράξη ο ευρύτερος παιδαγωγικός ρόλος του σχολείου, με ευκαιρίες για βιωματική γνώση, καλλιέργεια της ευαισθησίας, της φαντασίας και της αγάπης για την τέχνη και τον πολιτισμό.

Από το 2ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου