Την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2026, ο Ορειβατικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου θα πεζοπορήσει παρέα με τον Ε.Ο.Σ. Μοιρών στην χερσόνησο της Κολοκύθας. Η πεζοπορία μας ξεκινά από το κανάλι της Ελούντας, απ’ όπου ακολουθώντας καλντερίμια της περιοχής θα περάσουμε από ερείπια παλιών οικισμών και την παραλία Βαθύ και με ελεύθερη πορεία θα κατευθυνθούμε στη βόρεια πλευρά πάνω απ’ την παραλία Σκουργέτο με θέα στο νησάκι της Σπιναλόγκας. Μετά θα περάσουμε από τα αρχαία λατομεία στην Πελεκητή. Έπειτα θα γυρίσουμε από την ανατολική πλευρά περνώντας από το ακρωτήριο του Κριού και το εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννου και μετά του Αγίου Φωκά και όλο νότια θα περάσουμε από τη γνωστή παραλία της Κολοκύθας και τα ερείπια της παλαιοχριστιανικής βασιλικής και τέλος από τον Άγιο Λουκά επιστροφή στη βάση μας! Όποιος θέλει κρατά μαγιό, πετσέτα για μια βουτιά στο τέλος της πεζοπορίας!

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: Από τον χώρο στάθμευσης του Σ/Μ Βασιλόπουλος στον Άγιο Νικόλαο στις 8.00 Όσοι θέλουν να έρθουν απευθείας στο σημείο εκκίνησης, να είναι στο κανάλι Ελούντας το αργότερο έως τις 8.15.

ΑΡΧΗΓΟΣ: Γιάννης Βούλγαρης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: στον Γιάννη Πάγκαλο (τηλ. 28410-28173, ώρες καταστημάτων)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΟΡΕΙΑΣ: 6 ώρες,

ΑΠΟΣΤΑΣΗ: 14 χμ περίπου

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ: 1+

Περισσότερες πληροφορίες, φωτογραφίες και βίντεο από παλιότερη πεζοπορία της ομάδας, όροι συμμετοχής, εξοπλισμός στο blog του Συλλόγου: https://orsian.blogspot.com/p/blog-page_27.html