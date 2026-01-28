Κλειστή θα παραμείνει η Οικονομική υπηρεσία του Δήμου Αγίου Νικολάου έως 30 Ιανουαρίου 2026 λόγω μη ολοκλήρωσης της προσαρμογής των μηχανογραφικών συστημάτων στο νέο λογιστικό πλαίσιο της Γενικής Κυβέρνησης που ισχύει από 01.01.2026.