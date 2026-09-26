Ο ελληνικός τουρισμός σπάει ρεκόρ, αλλά το ζητούμενο πλέον δεν είναι μόνο πόσους τουρίστες έχουμε, αλλά πόσο πραγματικά ωφελούνται από αυτούς η οικονομία, οι εργαζόμενοι και οι τοπικές κοινωνίες. Αυτά αναφέρει ο καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης Στάθης Καλύβας σε ενδιαφέρον άρθρο του:

Ο ελληνικός τουρισμός συνεχίζει ανοδικά και το 2026, με περισσότερες διεθνείς αφίξεις και ισχυρές κρατήσεις ακόμη και για το φθινόπωρο. Ωστόσο, περισσότεροι τουρίστες δεν σημαίνουν αναλογικά περισσότερα έσοδα. Τον Ιούνιο, για παράδειγμα, οι αφίξεις αυξήθηκαν 6.9%, αλλά τα έσοδα μόλις 1.2%, ενώ η μέση δαπάνη ανά επισκέπτη μειώθηκε 6.2%.

Η Aegean κατέγραψε νέο ιστορικό ρεκόρ ημερήσιων πτήσεων τον Ιούλιο, ενώ το φθινόπωρο είναι πλέον η νέα τουριστική περίοδος, με πρωτοφανείς κρατήσεις. Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση, η ελληνική αγορά συγκαταλέγεται στις εννέα ευρωπαϊκές που σημείωσαν νέο ιστορικό ρεκόρ ημερήσιων αφίξεων και αναχωρήσεων.

Επιπλέον η μεγάλη ανάπτυξη των βραχυχρόνιων μισθώσεων αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο ξοδεύουν οι επισκέπτες, με μέρος της τοπικής εστίασης και αγοράς να μην ωφελείται ανάλογα. Παράλληλα, αυξάνεται το μέρος του τουριστικού εισοδήματος που φεύγει από τις τοπικές κοινωνίες, λόγω ξένων επενδύσεων και εργατικού δυναμικού από το εξωτερικό.

Όσο για τις υποδομές, αυτές πιέζονται έντονα από τη συνεχή αύξηση των επισκεπτών, ενώ η επιμήκυνση της σεζόν μπορεί απλώς να μεταφέρει τον υπερτουρισμό σε περισσότερους μήνες. Οι διακοπές γίνονται ολοένα ακριβότερες για τους ίδιους τους Έλληνες, ιδιαίτερα στους δημοφιλείς προορισμούς. Για την Κρήτη, εκτιμάται ότι το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλλι μπορεί να ανοίξει ακόμη περισσότερο την αγορά προς την Ασία.

ΛΕΩΝ.Κ.