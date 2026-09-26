Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τη νύχτα της Παρασκευής στην περιοχή της λίμνης Αγίου Νικολάου, με τη συμμετοχή πολλών αστυνομικών από διαφορετικές υπηρεσίες. Η επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο των εντατικοποιημένων ελέγχων που πραγματοποιεί το τελευταίο διάστημα η Αστυνομία στον Άγιο Νικόλαο.

Αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν έλεγχο σε κατάστημα της περιοχής, ενώ παράλληλα ελέγχθηκαν και θαμώνες. Σε αρκετές περιπτώσεις πραγματοποιήθηκαν σωματικοί έλεγχοι, με συνολικά έξι άτομα να προσάγονται για περαιτέρω έλεγχο. Από τους ελέγχους δεν προέκυψε σύλληψη.

Παράλληλα είχαμε την παρουσία της Τροχαίας στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης, όπου πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι για την τήρηση των κανόνων στάθμευσης. Βεβαιώθηκαν παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα για οχήματα που είχαν σταθμεύσει παράνομα πέριξ της λίμνης.

Η χθεσινοβραδινή επιχείρηση αποτελεί μία ακόμη ένδειξη της προσπάθειας των αστυνομικών υπηρεσιών να αυξήσουν την παρουσία και τους ελέγχους στα σημεία της πόλης όπου υπάρχει αυξημένη νυχτερινή κίνηση, με ιδιαίτερο βάρος στην πρόληψη και αντιμετώπιση της χρήσης και διακίνησης ναρκωτικών. Το ζήτημα των ναρκωτικών βρίσκεται πλέον ψηλά στην ατζέντα των αστυνομικών ελέγχων στον Άγιο Νικόλαο, με τις δράσεις πρόληψης και καταστολής να εντείνονται.