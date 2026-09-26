Έχω στα χέρια μου και απολαμβάνω διαβάζοντάς το, το τελευταίο βιβλίο του Γιάννη Σταμέλου. Είναι το τριακοστό τέταρτο (34ο) βιβλίο του! Ο πολυγραφότατος συμπολίτης μας εξακολουθεί να επιλέγει και να αναπτύσσει πρωτότυπα και ενδιαφέροντα θέματα, προσφέροντας στον αναγνώστη γνώση, αλλά και ευχαρίστηση στην ανάγνωση.

Αυτή τη φορά ασχολείται με τους… βλάκες: «Η θεωρία των βλακών και ο Αίσωπος, μορφές, νόμοι και τύποι του βλάκα»: Στο οπισθόφυλλο του βιβλίου διαβάζουμε ότι… οι μελετητές των βλακών συμφωνούν ότι τους ηλίθιους μπορεί κανείς να τους συναντήσει και στις πιο απίθανες θέσεις του δημοσίου βίου. Υποστηρίζουν ακόμα ότι η βλακεία έχει κανόνες και ότι οι βλάκες έχουν μερικά κοινά χαρακτηριστικά από τα οποία μπορούμε να τους διακρίνουμε. Από την άλλη, ο ευφυής Αίσωπος με τις παραβολές και τις αλληγορίες του μας υπενθυμίζει ότι ο έξυπνος μπορεί να παριστάνει τον βλάκα από επιλογή, ενώ αντίθετα ο βλάκας, όταν κάνει τον έξυπνο, επιβεβαιώνει τη βλακεία του».

Βλάκας, ηλίθιος, μπούφος, σκράπας, ξερόλας, ανόητος, κορόιδο, εξυπνάκιας, χαζός, χάχας, ψώνιο… για όλους έχει η πλούσια ελληνική γλώσσα και με όλους καταπιάνεται ο συγγραφέας! Διαβάζουμε και για τον Αίσωπο, μαζί με πολλά άλλα συναφή θέματα. Ενδεικτικά αναφέρω μερικούς τίτλους: «Αν έχεις τύχη διάβαινε», «Ιδού η Ρόδος», «Παρλέβου Φρανσέ;», «Το κουνούπι και ο ταύρος», «Οι χορτάτες μύγες», «Το μασκαριλίκι ως άλλοθι για την επίτευξη στόχου», «Η στολή ως αντικείμενο πόθου», «Παπατζήδες», «Αληθινά ψέματα» και πολλούς ακόμη, που από τον τίτλο και μόνο σε προκαλούν να γυρίσεις τη σελίδα και να συνεχίσεις την ανάγνωση. Ένα βιβλίο ευχάριστο, έξυπνο και γεμάτο ενδιαφέρουσες ιστορίες, που διαβάζεται… «μονορούφι»!

ΥΓ1: Αναζητήστε τα βιβλία του Γιάννη Σταμέλου στα βιβλιοπωλεία της πόλης, στα τηλέφωνα 28410 24789 και 6977 192004 ή στο e-mail: [email protected].

ΥΓ2: Ο Γιάννης Σταμέλος, από τη θέση του προέδρου της Ιστορικής Λαογραφικής Εταιρείας, συνεχίζει σταθερά και με πάθος την έκδοση του περιοδικού «Αμάλθεια», ενός περιοδικού που για πολλά χρόνια συμβάλει στον πολιτισμό του τόπου μας.

ΛΕΩΝ. Κ.