Κάθε φορά που περπατώ στον Παραλιακό δρόμο του Αγίου Νικολάου, παρατηρώ τους επισκέπτες μας να φωτογραφίζουν τις σκάλες της πόλης… ένας αναξιοποίητος θησαυρός που θα μπορούσε, με λίγη φροντίδα και φαντασία, να αποτελέσει ένα ακόμη ξεχωριστό στοιχείο της ταυτότητας και της εικόνας του Αγίου Νικολάου.

Ιδιαίτερη εντύπωση φαίνεται να τους κάνουν δύο σκάλες: εκείνη της οδού Περικλέους, με τον Μινώταυρο, και της οδού Δαβάκη, με τις Γοργόνες. Ίσως ήρθε η ώρα να ξεκινήσει, έστω σταδιακά, η ανάδειξή τους. Κάθε χρόνο λίγες σκάλες, με συντήρηση, καθαρισμό, φωτισμό και καλλιτεχνικές παρεμβάσεις. Και γιατί όχι;

Από του χρόνου, παράλληλα με το «Φεστιβάλ των Κρηνών», θα μπορούσε να οργανωθεί και ένα «Φεστιβάλ των Σκαλών». Θα ήταν ένας διαφορετικός τρόπος να αναδειχθεί η πόλη, η τέχνη και οι μικρές διαδρομές της που ήδη τραβούν το ενδιαφέρον των επισκεπτών.

ΛΕΩΝ.Κ.