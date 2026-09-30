ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

30-9-2026

Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη

από σήμερα Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026 μέχρι και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026.

Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι όλες οι Υπηρεσίες του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, καθώς προβλέπεται επιδείνωση του καιρού σε επίπεδο Κόκκινης Προειδοποίησης στην Κρήτη από τις βραδινές ώρες σήμερα Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026 έως και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026, με κύρια χαρακτηριστικά:

α) τις κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες

β) τους πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικούς ανέμους

Συστήνουμε στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε περιοχές όπου εκδηλώνονται έντονα καιρικά φαινόμενα και να εφαρμόζουν τις υποδείξεις των Αρχών για την αυτοπροστασία τους.

Συνοπτικά:

ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ – ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

Σε ενδεχόμενο κίνδυνο πλημμύρας απομακρυνθείτε εγκαίρως από υπόγειους χώρους, παραθαλάσσιους χώρους ή ρέματα και χειμάρρους. Τροποποιήστε το πρόγραμμά σας και σε καμία περίπτωση μην μετακινηθείτε με όχημα ή πεζή κατά την αιχμή των φαινομένων.

ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΑΝΕΜΟΙ

Όταν εκδηλώνονται θυελλώδεις άνεμοι αποφύγετε δραστηριότητες σε θαλάσσιες, παράκτιες περιοχές και στην ύπαιθρο.

Δείτε κρίσιμες πληροφορίες για την ασφάλειά σας:

https://civilprotection.gov.gr/odigies-prostasias

όπως και στο CivilCrete Τάλως App

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crete.civilcrete

https://apps.apple.com/gr/app/civilcrete-talos/id6444251726

Τηλέφωνα Έκτακτης Ανάγκης:

112 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

199 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

100 ΕΛΑΣ

108 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

166 ΕΚΑΒ