Στη σύλληψη του ιδιοκτήτη και του υπαλλήλου μίνι μάρκετ στο δήμο Αγίου Νικολάου προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου, στο πλαίσιο επιχείρησης για την αντιμετώπιση της πώλησης καπνικών προϊόντων σε ανηλίκους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα δυο άτομα συνελήφθησαν καθώς από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι στο κατάστημα πωλήθηκαν καπνικά είδη σε έναν 15χρονο.

Η υπόθεση αφορά την παραβίαση της νομοθεσίας που απαγορεύει την πώληση καπνικών προϊόντων σε ανηλίκους, με τις αστυνομικές αρχές να συνεχίζουν τους ελέγχους για την εφαρμογή των προβλεπόμενων διατάξεων και την προστασία των ανηλίκων.