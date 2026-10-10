Ο Δήμος Αγίου Νικολάου παρέχει υποστήριξη σε 15 αστέγους, ενώ το Κέντρο Κοινότητας διαχειρίζεται περίπου 250 περιστατικά τον μήνα, μεταξύ των οποίων υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας και κοινωνικής ευαλωτότητας. Όπως δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Ξένος, έχουν επίσης τριπλασιαστεί οι υποθέσεις που διερευνά η Κοινωνική Υπηρεσία κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας.

Μέσα από την Κοινωνική Υπηρεσία σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας έχουν εντοπιστεί και παρέχεται η αναγκαία μέριμνα σε 15 άτομα που στερούνται στέγης. Το Κέντρο Κοινότητας διεκπεραιώνει για λογαριασμό τους όλη τη γραφειοκρατία προκειμένου να λαμβάνουν τα κρατικά επιδόματα που δικαιούνται, περίθαλψη και στέγη με συνδρομή και ιδιωτών.

Κάποιες από τις περιπτώσεις των αστέγων χρήζουν και ειδικού χειρισμού λόγω της επιβαρυμένης ψυχοσυναισθηματικής τους κατάστασης. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν επαρκείς δομές υποδοχής αστέγων και ο Δήμος αναγκάζεται να απευθυνθεί σε αντίστοιχες δομές εκτός Κρήτης για να τακτοποιήσει κάποιον άστεγο. Σήμερα κανείς απ’ όλους αυτούς δεν κοιμούνται στο δρόμο, αλλά έγκειται και στους ίδιους να αποδεχτούν να διαμείνουν σε χώρους που τους προσφέρονται, εξήγησε ο κ. Ξένος.

Θύματα κακοποίησης

Τα θύματα κακοποίησης λόγω ενδοοικογενειακής βίας, όπως και οποιοδήποτε περιστατικό που χρειάζεται κοινωνική στήριξη από το Δήμο, ως πρώτη «καταφυγή» έχουν το Κέντρο Κοινότητας, στην οδό Αναπαύσεως. Οι κοινωνικοί λειτουργοί του Κέντρου κάνουν τον πρώτο χειρισμό κάθε περιστατικού, εφόσον τους ζητηθεί συνδρομή, καταγράφοντας το περιστατικό και κάνοντας έρευνα πως μπορεί να αντιμετωπιστεί κάθε περίπτωση. Το κέντρο διαθέτει τρεις κοινωνικούς λειτουργούς (δυστυχώς η θέση της παραιτηθείσας ψυχολόγου, δεν έχει καλυφθεί), που διενεργούν έρευνα για κάθε περιστατικό που φθάνει ως εκεί, δίνουν κατευθυντήριες οδηγίες και ανάλογα παραπέμπεται σε άλλη Υπηρεσία ή δομή, εφ’ όσον χρειαστεί.

Συνολικά τα περιστατικά που χειρίζεται το Κέντρο Κοινότητας υπολογίζονται στα 250/ μήνα. Η δομή και οι εργαζόμενοι στο Κέντρο Κοινότητας προσφέρουν πολύτιμο έργο και χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ που λήγει τέλος του 2027. Λογικά, θα ανανεωθεί και μετά το τέλος του 2027, είπε ο αντιδήμαρχος.

Η Κοινωνική Υπηρεσία

Πέραν των άλλων, η Κοινωνική Υπηρεσία έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση υποθέσεων κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας. Υποθέσεις που αφορούν οικογενειακές υποθέσεις, παραμέληση ατόμων, ενδοοικογενειακή βία, παραβατικά παιδιά κά.

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο αντιδήμαρχος από 6-7 υποθέσεις κάθε μήνα, οι υποθέσεις τις οποίες η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου καλείται πλέον να διερευνήσει και να συντάξει εκθέσεις τις οποίες στη συνέχεια καταθέτει στην Εισαγγελία, έχουν τριπλασιαστεί σήμερα.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ