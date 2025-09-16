Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοινώνει ότι από την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025 τίθεται σε λειτουργία η νέα, αναβαθμισμένη έκδοση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Απογραφής Ιδιωτικών Οικοδομοτεχνικών Έργων».

Η βελτιωμένη υπηρεσία αξιοποιεί πλήρως τη διαλειτουργικότητα με το Πληροφοριακό Σύστημα «e-Άδειες» (ν. 4495/2017), ώστε οι απογραφές οικοδομικών έργων που εκτελούνται βάσει Εγκρίσεων Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) να πραγματοποιούνται αυτόματα, χωρίς την ανάγκη ηλεκτρονικής υποβολής των σχετικών αδειών από τους ιδιοκτήτες.

Οφέλη για πολίτες και διοίκηση

Με τη νέα διασύνδεση διασφαλίζονται:

Απλούστερη και ασφαλέστερη διαδικασία για τους ιδιοκτήτες.

Μείωση της εισφοροδιαφυγής στα οικοδομικά έργα μικρής κλίμακας.

Περιορισμός του διοικητικού κόστους για τις Υπηρεσίες Δόμησης και τον e-ΕΦΚΑ.

Εξοικονόμηση ανθρώπινων πόρων, που μπορούν πλέον να αξιοποιηθούν σε ουσιαστικές υπηρεσίες προς τους πολίτες.

Διαδικασία για τους ενδιαφερόμενους

Για την ολοκλήρωση της απογραφής νέων οικοδομοτεχνικών έργων της κατηγορίας αυτής και την απόδοση Αριθμού Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου (ΑΜΟΕ), οι ιδιοκτήτες θα καταχωρούν μόνον όσα στοιχεία δεν αντλούνται μέσω της ανωτέρω διαλειτουργικότητας όπως:

την πιθανή ημερομηνία έναρξης εργασιών,

τον πίνακα υπολογισμού των κατ’ ελάχιστα απαιτούμενων ημερομισθίων,

καθώς και να επισυνάψουν τον αντίστοιχο τίτλο ιδιοκτησίας.

Τεχνικές εργασίες

Για την πραγματοποίηση των προαπαιτούμενων δράσεων ενεργοποίησης της αναβαθμισμένης έκδοσης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025 η λειτουργία της θα διακοπεί προσωρινά από τις 16:00 για περίπου δύο ώρες.