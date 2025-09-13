Ο Βουλευτής Λασιθίου και Αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιάννης Πλακιωτάκης, αναφέρθηκε στις πρόσφατες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, τονίζοντας ότι αποτελούν μια ουσιαστική και δίκαιη στήριξη για χιλιάδες κατοίκους των μικρών οικισμών του Λασιθίου.

Όπως επεσήμανε, το Λασίθι, όπως και η υπόλοιπη νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα, διαθέτει εκατοντάδες χωριά και μικρούς οικισμούς, όπου οι κάτοικοι συνεχίζουν να κρατούν ζωντανή την ελληνική ύπαιθρο. «Οφείλουμε να τους στηρίξουμε με πράξεις και όχι μόνο με λόγια», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ στην πρώτη κατοικία (50% μείωση το 2026 και πλήρης κατάργηση το 2027) για οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, αφορά 29.435 Λασιθιώτες που διαμένουν μόνιμα στους 349 μικρούς οικισμούς του νομού. Παράλληλα, ιδιαίτερα σημαντική ανάσα προσφέρει και η μείωση κατά 50% του τεκμαρτού εισοδήματος για εκατοντάδες ελεύθερους επαγγελματίες που διατηρούν την έδρα τους σε μικρά χωριά, στηρίζοντας την τοπική κοινωνία και οικονομία.

«Η κυβέρνηση αποδεικνύει έμπρακτα ότι βρίσκεται στο πλευρό των ανθρώπων της υπαίθρου, εκείνων που κρατούν ζωντανές τις ρίζες μας και συμβάλλουν στην ανάπτυξη του τόπου μας», υπογράμμισε ο κ. Πλακιωτάκης.