Σε κοινοβουλευτική παρέμβαση προχώρησε η Βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κατερίνα Σπυριδάκη, καταθέτοντας Αναφορά προς τα Υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Τουρισμού, μεταφέροντας στη Βουλή τα στοιχεία και τις σοβαρές επισημάνσεις που καταγράφονται σε πρόσφατο δημοσίευμα για την οξύτατη έλλειψη προσωπικού στον τουριστικό κλάδο.

Όπως αναφέρεται στην Αναφορά, η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στον τουρισμό και την εστίαση δεν αποτελεί ένα πρόσκαιρο φαινόμενο, αλλά μια παγιωμένη πραγματικότητα με βαθιές επιπτώσεις στη λειτουργία του κλάδου. Συγκεκριμένα, «το πρόβλημα της υποστελέχωσης […] όχι μόνο παραμένει, αλλά έχει πλέον παγιωθεί, με περίπου 80.000 κενές θέσεις εργασίας στον τουρισμό και την εστίαση», γεγονός που δημιουργεί έντονες πιέσεις τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους εργαζόμενους.

Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνεται και από τη δυναμική των ίδιων των εργαζομένων, καθώς – όπως επισημαίνεται – «οι αιτήσεις επαναπρόσληψης των ξενοδοχοϋπαλλήλων εμφανίζονται μειωμένες κατά 25%», στοιχείο που αποτυπώνει μια σαφή τάση απομάκρυνσης από τον κλάδο. Δεν πρόκειται, δηλαδή, μόνο για έλλειψη νέου προσωπικού, αλλά για μια συνολική μεταβολή στη σχέση των εργαζομένων με τον τουρισμό ως επαγγελματική επιλογή.

Παράλληλα, η Αναφορά αναδεικνύει την αδυναμία των υφιστάμενων εργαλείων να δώσουν λύση στο πρόβλημα. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται, «οι εγκρίσεις μετάκλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες […] ανέρχονται σε περίπου 9.500 θέσεις», αριθμός που δεν επαρκεί για να καλύψει τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς.

Ιδιαίτερα κρίσιμη είναι η διάσταση της εξειδίκευσης, καθώς το πρόβλημα δεν εντοπίζεται μόνο σε θέσεις χαμηλής ειδίκευσης, αλλά κυρίως σε κρίσιμες θέσεις υψηλής ευθύνης. Όπως αναφέρεται, «το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται σε θέσεις υψηλής εξειδίκευσης, όπως sommeliers, executive chefs, προϊστάμενοι housekeeping, bartenders, τεχνικοί συντήρησης, προσωπικό spa και υπάλληλοι front office».

Η διαπίστωση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς συνδέεται άμεσα με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η έλλειψη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού δεν επηρεάζει μόνο τη λειτουργία των επιχειρήσεων, αλλά «επηρεάζει άμεσα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και, κατ’ επέκταση, τη συνολική εμπειρία του επισκέπτη».

Στο ίδιο πλαίσιο, το δημοσίευμα – το οποίο κατατέθηκε ως Αναφορά – φωτίζει και κρίσιμες πτυχές των συνθηκών εργασίας, που λειτουργούν αποτρεπτικά για την παραμονή ή την επιστροφή εργαζομένων στον κλάδο. Όπως προκύπτει, ζητήματα όπως η στέγαση, το κόστος διαβίωσης και η συνολική ποιότητα των όρων απασχόλησης συνιστούν καθοριστικούς παράγοντες για τη διαμόρφωση της σημερινής εικόνας.

Η Αναφορά της Βουλευτή αναδεικνύει ότι η κατάσταση αυτή δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζεται ως μια «εποχική δυσκολία», αλλά ως ένα βαθιά διαρθρωτικό πρόβλημα, που επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

Όπως επισημαίνεται, «η συνολική εικόνα […] δεν συνιστά ένα συγκυριακό φαινόμενο, αλλά ένα διαρθρωτικό πρόβλημα που επηρεάζει άμεσα την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού», καθιστώντας αναγκαία μια συνολική και στοχευμένη παρέμβαση.

Με την κατάθεση της Αναφοράς, η Κατερίνα Σπυριδάκη καλεί τα αρμόδια Υπουργεία να εξετάσουν τα δεδομένα και να προχωρήσουν σε ουσιαστικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού στον τουρισμό, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και τη διασφάλιση της ποιότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

«Δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη του τουρισμού όταν λείπουν δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι. Όταν 80.000 θέσεις μένουν κενές και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι εγκαταλείπουν τον κλάδο, το πρόβλημα δεν είναι συγκυριακό – είναι βαθιά δομικό. Η έλλειψη προσωπικού δεν είναι απλώς ένα ζήτημα αγοράς εργασίας. Είναι άμεση απειλή για την ποιότητα του τουριστικού μας προϊόντος και για τη διεθνή εικόνα της χώρας. Χωρίς επαρκές και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, χωρίς ουσιαστικά κίνητρα, ο τουρισμός μας δεν μπορεί να σταθεί στο επίπεδο που απαιτούν οι σύγχρονες συνθήκες. Το ερώτημα είναι σαφές: θα συνεχίσουμε να διαχειριζόμαστε την κρίση ή θα πάρουμε επιτέλους τις αποφάσεις που απαιτούνται για να τη λύσουμε;», δήλωσε κλείνοντας η Βουλευτής Λασιθίου και Τομεάρχης Τουρισμού, Κατερίνα Σπυριδάκη.