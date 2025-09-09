Πάνω από χίλιες πισίνες διαθέτει το Λασίθι σε βίλες και συγκροτήματα διαμερισμάτων που είναι διαθέσιμα προς ενοικίαση εκτός των ξενοδοχείων! Συνολικά έχουμε τουλάχιστον 6.500 καταγεγραμμένα καταλύματα για βραχυχρόνια μίσθωση για όλο το Λασίθι, στις πλατφόρμες που υπάρχουν στο διαδίκτυο και καλύπτουν το συγκεκριμένο χώρο ενοικίασης καταλυμάτων.

Ενδεικτικά, υπάρχουν πάνω από 3.200 καταλύματα που διαφημίζονται με αίθριο, 2.100 που χαρακτηρίζονται ως κατάλληλα για οικογένειες, και πάνω από 1.100 που διαθέτουν πισίνα!

Αυτά τα στοιχεία υποδηλώνουν ένα καλά ανεπτυγμένο και ποικιλόμορφο απόθεμα καταλυμάτων. Αντλώντας και αναλύοντας στοιχεία πρωτίστως από το AirBNB διαπιστώνουμε πως ο τομέας αυτός είναι καλά αναπτυγμένος.

Αν και δεν υπάρχουν συγκεντρωτικά δεδομένα για το σύνολο του αποθέματος καταλυμάτων στο Λασίθι για το 2025, είναι δυνατή η σύνθεση μιας αντιπροσωπευτικής εικόνας μέσω των στοιχείων που παρέχουν οι πλατφόρμες ανά τύπο ακινήτου. Η αγορά είναι σημαντική σε μέγεθος, με τα δεδομένα να υποδεικνύουν χιλιάδες ακίνητα σε διάφορες κατηγορίες.

Οι βίλες

Είναι γνωστό πως οι βίλες αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της αγοράς του Λασιθίου, ιδιαίτερα σε πολυτελείς περιοχές όπως η Ελούντα και η Πλάκα, αλλά και ο Άγιος Νικόλαος περιφερειακά της πόλης. Οι καταχωρήσεις προβάλλουν συστηματικά χαρακτηριστικά όπως ιδιωτικές πισίνες, θέα στη θάλασσα και πολυτελείς ανέσεις, στοχεύοντας σε ένα κοινό υψηλών εισοδηματικών κριτηρίων.

Ακολουθούν τα διαμερίσματα και τα συγκροτήματα διαμερισμάτων (Condos) που αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα της αγοράς, ειδικά σε αστικά κέντρα όπως ο Άγιος Νικόλαος και η Σητεία. Η γκάμα κυμαίνεται από οικονομικά στούντιο έως πολυτελή παραθαλάσσια διαμερίσματα και μέχρι διαμερίσματα με θέα στη λίμνη του Αγίου Νικολάου. Υπάρχουν τουλάχιστον 300 διαμερίσματα τύπου condo διαθέσιμα.

Ακολουθούν κατοικίες και εξοχικά (Cottages). Οι παραδοσιακές πέτρινες κατοικίες, τα εξοχικά σπίτια μέσα σε ελαιώνες και οι παραθαλάσσιες μονοκατοικίες είναι διαδεδομένα, προσελκύοντας ταξιδιώτες που αναζητούν αυθεντικότητα και ιδιωτικότητα.

Τα διαθέσιμα δεδομένα αποκαλύπτουν μια αγορά όπου κυριαρχούν οι ολόκληρες κατοικίες (92% για το σύνολο της Κρήτης), οι βίλες και τα διαμερίσματα με πλούσιες παροχές.

Η επικράτηση χαρακτηριστικών όπως οι ιδιωτικές πισίνες (σε πάνω από 1.100 καταλύματα) και τα ιδιωτικά αίθρια (σε πάνω από 3.200 καταλύματα) δεν είναι τυχαία.

Γεωγραφική κατανομή

των καταλυμάτων

Άγιος Νικόλαος και Ελούντα αποτελούν τον κοσμοπολίτικο και πολυτελή κόμβο του νομού, με υψηλή συγκέντρωση από βίλες και premium διαμερίσματα, ιδιαίτερα γύρω από τη λίμνη και τις παραλίες της πόλης και με δεδομένο ότι βρίσκεται σε λόφους η πόλη, γίνεται κατανοητό πως απλώνονται βίλες και συγκροτήματα κατά μήκος της ακτογραμμής προς την Ελούντα και την Πλάκα αλλά και προς το Καλό Χωριό.

Η νότια ακτή, συμπεριλαμβανομένης της Ιεράπετρας, του Μύρτου και του Μακρύ Γιαλού, προσφέρει ένα μείγμα από παραθαλάσσιες κατοικίες, βίλες και διαμερίσματα, προσελκύοντας όσους αναζητούν πρόσβαση στο Λιβυκό Πέλαγος.

Στη Σητεία η περιοχή που περιλαμβάνει το φοινικόδασος του Βάι και τον Ξερόκαμπο, διαθέτει μια ποικιλία από βίλες, διαμερίσματα και παραδοσιακές κατοικίες, προσελκύοντας ταξιδιώτες που αναζητούν μια πιο απομακρυσμένη και ήρεμη εμπειρία. Ακόμα το Μόχλος παρουσιάζεται ως το παραδοσιακό ψαροχώρι και μάλιστα αναφέρεται επανειλημμένα ως μια δημοφιλής τοποθεσία για χαρακτηριστικές παραθαλάσσιες κατοικίες και διαμερίσματα.

Δεν πρόκειται για μια αγορά ιδιοκτητών που ενοικιάζουν ένα επιπλέον δωμάτιο, αλλά για μια αγορά επενδυτικών ακινήτων που έχουν σχεδιαστεί και εξοπλιστεί ειδικά για τον τουρίστα με υψηλές προσδοκίες.

Αυτή η δομική πραγματικότητα σημαίνει ότι η αγορά είναι εγγενώς προσανατολισμένη προς υψηλότερες μέσες ημερήσιες τιμές (ADR) και είναι πιο ανθεκτική στις κάμψεις του προϋπολογισμού των ταξιδιωτών. Ωστόσο, απαιτεί επίσης υψηλότερες κεφαλαιακές επενδύσεις και λειτουργικές δαπάνες.

Στο πλαίσιο αυτό θα επιχειρήσουμε – με βάση και τα διαθέσιμα στοιχεία – και μια σχετική προσέγγιση και ανάλυση για τις δυνητικές επιδόσεις του Λασιθίου.

Ως σημείο αναφοράς, τα ολοκληρωμένα δεδομένα της AirDNA για το σύνολο της Κρήτης παρέχουν μια ισχυρή ένδειξη για τις δυνητικές επιδόσεις του Λασιθίου, ειδικά σε ότι αφορά το ποσοστό πληρότητας, μοιάζει να έχουμε μια αύξηση περίπου 5% για τη φετινή χρονιά.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ