Σε μια προσπάθεια εκτόνωσης της κρίσης που έχει ξεσπάσει στους κόλπους της Εκκλησίας της Κρήτης και στις σχέσεις της με την κυβέρνηση και το Οικουμενικό Πατριαρχείο, πραγματοποιείται σήμερα, Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, κρίσιμη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα υποδεχθεί αντιπροσωπεία της τοπικής Εκκλησίας, υπό τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Ευγένιο και με την παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης Στ. Αρναουτάκη.

Η συνάντηση αυτή, που είχε ζητηθεί από την Εκκλησία της Κρήτης εδώ και σχεδόν τρεις μήνες, έρχεται σε μια περίοδο έντονης αναταραχής, με δύο βασικά ζητήματα να κυριαρχούν στην ατζέντα: την αιφνιδιαστική κυβερνητική τροπολογία για το αμετάθετο των Μητροπολιτών και την πρωτοβουλία του Οικουμενικού Πατριαρχείου να εκκινήσει τη διαδικασία αλλαγής του Καταστατικού Χάρτη της ημιαυτόνομης Εκκλησίας του νησιού.

Η συνάντηση σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου δεν είναι το τέλος της ιστορίας, αλλά η αρχή ενός νέου, σύνθετου κεφαλαίου. Η διαδικασία αναθεώρησης του Χάρτη του 1961, που γεννήθηκε μέσα από τις στάχτες αυτής της κρίσης, πρόκειται να επανακαθορίσει για τις επόμενες δεκαετίες τις σχέσεις εξουσίας, συνεργασίας και αλληλεξάρτησης μεταξύ της Εκκλησίας της Κρήτης, της Ελληνικής Πολιτείας και του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Αν και εφ’ όσον προχωρήσουν τέτοιες διαδικασίες, ως έσχατη λύση. Γιατί δεν αποκλείεται- κατά μια εξαιρετικά αισιόδοξη ερμηνεία- να επιτευχθεί η πλήρης λύση του προβλήματος, με την εκλογή νέου Μητροπολίτη.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ