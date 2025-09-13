Γράφει: Ο Νίκος Μιχελάκης

Μια πρωτότυπη ημερίδα για την προώθηση του ελαιοτουρισμου που περιλαμβάνει περιηγήσεις, ξεναγήσεις γευσιγνωσίας και άλλα δρώμενα πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου σε διάφορες περιοχές της ΠΕ Λασιθίου.

Απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους υπηρεσιακά και επιχειρηματικά για τον Ελαιοτουρισμό, όπως: Παράγοντες της Αυτοδιοίκησης, του Τουρισμού και της Ελαιοκομίας, Ελαιοτριβεία, Ταξιδιωτικά γραφεία, Έλαιο-Μουσεία, Επισκέψιμα Ελαιοτριβεία, Ξενοδοχεία, Γεωτεχνικούς, Ξεναγούς κ.α.

Βασικός στόχος της ημερίδας, που οργανώνεται από τον ΣΕΔΗΚ και το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιοκομίας σε συνεργασία με τους Δήμους Ιεράπετρας, Σητείας και Αγ. Νικολάου, την Αντιπεριφερεια Λασιθίου, το ΓΕΩΤΕΕ Κρήτης και το Ινστιτούτο Ελιάς Χανίων, είναι η προώθηση της ανάπτυξης του Ελαιοτουρισμού στην ενδοχώρα του νησιού.

Το πρόγραμμα της ημερίδας

Το πρόγραμμα της ημερίδας θα αρχίσει από τις 09.00 από την αίθουσα Πολιτισμού στο Καββούσι όπου μετά από τους χαιρετισμούς και σύντομες εισηγήσεις για τις δυνατότητες του ελαιοτουρισμου στην Κρήτη και την υγιεινή άξια του ελαιολάδου, θα γίνει η απονομή βραβείων σε φορείς της Ανατολικής Κρήτης που ανάπτυξαν ελαιοτουριστικές δράσεις το 2024/25.

Στην συνέχεια θα ακολουθήσει περιήγηση σε διάφορα ελαιοκομικά αξιοθέατα της περιοχής όπως στην Μνημειακή Ελιά στον Αζoριά Καββουσίου, όπου μετά από σύντομη ενημέρωση για την Μνημειακή Ελιά θα ακολουθήσει απαγγελία με μουσική υπόκρουση της διασκευής του Ορφικού Ύμνου «Με τα φύλλα της Ελιάς» του Νικ. Ζερβονικολάκη.

Θα ακολουθήσει μετακίνηση στον Πλάτανο όπου θα γίνει επίδειξη γευσιγνωσίας ελαιολάδου και εξ αποστάσεως ξενάγηση για τα ελαιοκομικά αξιοθέατα του νησιού Ψείρα.

Στην συνέχεια οι συμμετέχοντες θα μετακινηθούν στον παραλιακό οικισμό Μόχλο, όπου θα γίνει εξ αποστάσεως ξενάγηση για τα ελαιοκομικά ευρήματα του απέναντι νησιού και κέρασμα με ελαιοεδέσματα.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΣΕΔΗΚ www.sedik.gr



Ποιοι και πώς μπορούν να συμμετάσχουν

Στην εκδήλωση μπορούν να συμμετάσχουν ενδιαφερόμενοι για τον Ελαιοτουρισμό παράγοντες της Αυτοδιοίκησης και του Τουρισμού, Γεωτεχνικοί, Εκπρόσωποι υφιστάμενων και μελλοντικών Ελαιοτουριστικών επιχειρήσεων, Εκπρόσωποι επισκέψιμων Ελαιοτριβείων, Ξενοδοχείων κ.α.

Οι συμμετέχοντες θα πρεπει να μετακινηθούν στο Καββούσι και στα σημεία της περιήγησης με αυτοκίνητα ΙΧ και θα πρεπει να δηλώσουν την συμμετοχή τους στα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής, ή στα τηλέφωνο 28210 50800, e-mail [email protected], έχοντες υπόψη ότι επειδή οι θέσεις στους χώρους της περιήγησης είναι περιορισμένες θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Σχεδιο του πλήρους προγράμματος της ημερίδας θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του ΣΕΔΗΚ www.sedik.gr

==========================================

*Ο Νίκος Μιχελάκης, είναι Δρ. Γεωπόνος, πρώην Δ/ντής του Ινστιτούτου Ελιάς Χανίων και Άμισθος Επιστ. Σύμβουλος του ΣΕΔΗΚ. Τα άρθρα του εκφράζουν προσωπικές απόψεις και δεν απηχούν κατά ανάγκη τις απόψεις του ΣΕΔΗΚ. Μπορούν να αναδημοσιευτούν μόνο μετά άδεια του ([email protected]