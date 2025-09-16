Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Κρήτης με επικεφαλής τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Ευγένιο, παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη.

Η συνάντηση έγινε σε πολύ θερμό και εποικοδομητικό κλίμα και συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Και οι δύο πλευρές υπογράμμισαν τη διάθεση τους για περαιτέρω στενή συνεργασία ενώ από την Κυβέρνηση εκφράστηκε η ιδιαίτερη εκτίμηση για το σημαντικό έργο που επιτελεί η Εκκλησία της Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες η νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης για το αμετάθετο θα συνεχίσει να ισχύει.

Η συνάντηση αυτή, που είχε ζητηθεί από την Εκκλησία της Κρήτης εδώ και σχεδόν τρεις μήνες, έρχεται σε μια περίοδο έντονης αναταραχής, με δύο βασικά ζητήματα να κυριαρχούν στην ατζέντα: την αιφνιδιαστική κυβερνητική τροπολογία για το αμετάθετο των Μητροπολιτών και την πρωτοβουλία του Οικουμενικού Πατριαρχείου να εκκινήσει τη διαδικασία αλλαγής του Καταστατικού Χάρτη της ημιαυτόνομης Εκκλησίας του νησιού.