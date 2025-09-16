Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου θα πραγματοποιηθεί την 17η του μηνός, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συμβουλίου) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Αναμόρφωση προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2025.

2.Έγκριση πρακτικού 3 διαγωνισμού προμήθειας δεξαμενών νερού και λοιπού εξοπλισμού.

3.Έγκριση μελέτης, τεχνικών προδιαγραφών, όρων διακήρυξης, επιλογή κριτηρίου ανάθεσης και δέσμευσης πίστωσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.